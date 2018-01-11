Коммунальные службы «открывают» для граждан

Коммунальные службы и управляющие компании ЖКХ будут штрафовать за неразмещение информации (важной и полезной для граждан) в специальной информационной системе.

Соответствующее постановление вступило в силу 10 января, сообщает Минсвязи и массовых коммуникаций РФ.



Сайтом Государственной информационной системы ЖКХ пользуются 1,5 миллиона человек. Там размещают сведения о многоквартирных домах, качестве воды, состоянии приборов учёта. Также можно уточнить тарифы коммунальных услуг и меры социальной поддержки. Кроме этого, можно узнать, как работают управляющие компании.

«Мы рассчитываем, что со вступившей в силу административной ответственности наши граждане начнут видеть в своих личных кабинетах всю информацию по своей квартире, дому и двору. И вместе с открытостью в сферу ЖКХ придет и общественный контроль, благодаря которому отрасль будет меняться в лучшую сторону», — прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Михаил ЕВРАЕВ.

Журналисты КерчьИНФО, нашли на портале ГИС ЖКХ информацию о «ЖилСервисКерчь», других управляющих компаний зарегистрированных там, мы не обнаружили. Сейчас, остальным ресурсным организациям, нужно разместить информации о себе, иначе, компанию ждёт административное наказание.

Сначала – предупреждение, за повторное правонарушение уже придётся заплатить от 5 000 до 11 000 рублей, при последующем нарушении – 15 – 20 000 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

