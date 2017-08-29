Коммунальщики наводят порядок в Молодежном парке

Коммунальное предприятие КП «Аршинцево» проводит работу по благоустройству Молодежного парка в Керчи. Работники предприятия осуществляют покос травы и ряд других работ.

Как сообщает Керчь ТВ, в Молодежном парке, находящемся в районе Аршинцево, происходят работы по благоустройству и частичной реконструкции территории.

Так, силами коммунального предприятия реконструирован фонтан. Далее по плану реконструкция спуска к морю: здесь будет облагорожена территория и установлены лавочки.

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Керченским коммунальщикам помогают и волонтеры. Представители «Молодой гвардии» оказали помощь работникам в уборке территории, которая является подготовительным этапом перед покосом травы.

Представители предприятия приглашают всех неравнодушных керчан на субботники в Молодежном парке, которые занчительно облегчат и ускорят работу коммунальщиков.

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