Компания из Ирана будет строить заводы в Керчи?

В Керчи может появиться завод по производству автошин, полиэтиленовых и полипропиленовых труб, об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы городской Администрации Дилявер Мельгазиев.

На этой неделе прошла рабочая встреча с представителями одной из промышленных компаний Республики Иран. В ходе встречи иранская делегация представила несколько инвестиционных проектов, которые можно реализовать в Керчи.

Среди предложений, помимо завода, организация птицеводческого хозяйства, хозяйства по выращиванию рыб и креветок, а также строительство гостиничных и жилых комплексов.

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По итогам рабочей встречи был подписан протокол о намерениях, который определит дальнейшие направления сотрудничества двух республик.

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