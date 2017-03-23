Компания из Якутии контролирует стройку подходов к Керченскому мосту

Пока Минтранс и «Кубаньэнерго» спорят насчет дороговизны подстанции «Порт», которая должна снабжать энергией железнодорожные подходы к Керченскому мосту, сами железнодорожные подходы будут строиться при участии компании из Якутии.

«Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск», компания напрямую связанная с МинТранспорта Якутии выиграла контракт на строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил «Коммерсантъ». В конкурсе также участвовал ФГУП «ИЦ «Спектр», но предложение компании было отклонено в связи с тем, что оценка работ вышла на 70 млн рублей больше, чем у Дирекции. Стоимость контракта составила 226,7 млн рублей с заказом до конца 2019 года.

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Компания выступает техническим заказчиком проекта. Ее работа заключается в подготовке техплана, госрегистрации участка, кадастрового учета и контроля строительства. Генподрядчиком является «Стройгазмонтаж».

По информации regnum.ru директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин сообщал, что работы над созданием железнодорожных подходов к Крымскому мосту начнутся в апреле 2017 года. Планируется создать туннель длиной в 1 километр и проложить 19 км ж/д путей.



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