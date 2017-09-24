Комсомольский парк Керчи – кто поставит точку в этой истории?

На днях общественные активисты Керчи направили тексты Резолюции митинга в защиту парков и скверов главе города и главе керченской Администрации. Первое и самое важное требование горожан по-прежнему касается Комсомольского парка.

Организаторы митинга (Прим. ред.: Дату проведения несколько раз переносили, в итоге он состоялся 16 сентября) указали в резолюции, что строительство нового многоэтажного микрорайона на территории Комсомольского парка сокращает рекреационную зону, а также может увеличить нагрузки на жилищно-коммунальный службы района.

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В тексте резолюции есть и указания на явные правовые нарушения со стороны застройщика:

«Как следует из историко-археологических документов, практически, вся территория парка Комсомольский относится к «Зоне охраны археологического культурного слоя 2й категории». А режим данной категории «предусматривает согласование землеустроительной документации, которой должна предшествовать археологическая экспертиза, которая ни муниципальным собственником, ни заказчиком – застройщиком (ООО «Крым – Инвестстрой») предварительно выполнена не была, что противоречит ст.44 Закона «Об охране исторического наследия» в Республике Крым».

Активисты требуют от властей города вывести до конца этого года все постройки (которые не имеют отношения к культурному отдыху) из Комсомольского парка, устранить свалку в юго-восточной части парка, а также разработать программу озеленения плотнозаселённых городских кварталов и экологически обезопасить жителей микрорайона Солнечный (в местах строительства автоподходов).

Общественности удалось собрать по итогам митинга 1650 подписей в защиту городских зелёных зон. .

Активисты отмечают, что если понимания и действий от местных властей снова не обнаружится, придётся обращаться за помощью в органы власти РФ.

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