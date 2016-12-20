Прокуратура города провела проверку по факту обращения о нарушениях законодательства при сносе зеленых насаждений на территории Комсомольского парка. В ходе работы правоохранители обнаружили ряд нарушений, в связи с чем, главе администрации внесено представление от прокуратуры Керчи.

Журналисты сайта KerchINFO.com продолжают ряд публикаций, которые касаются судьбы зеленых насаждений в Комсомольском парке. Напомним, что 16 ноября по сообщению и.о. прокурора, старшего советника юстиции В.В. Комедева, прокуратура составила приказ о проверке возможных нарушений законодательства по факту вырубки зеленых насаждений на территории Комсомольского парка. Спустя месяц журналисты получили первый результат, который гласит о ряде нарушений, обнаруженных ведомством.

Так, в ходе проверки установлено, что члены комиссии по обследованию зеленых насаждений, которую создали постановлением администрации Керчи от 21 августа 2015 года, не обладают специальными знаниями в области обследования зеленых насаждений. То есть, если говорить обычным языком, люди, вошедшие в состав комиссии, не имеют никакого отношения к экологии и не могут принимать решения в этой области.

Также прокуратура Керчи выявила, что данная незаконная комиссия 24 октября 2016 года составила акт осмотра деревьев на территории Комсомольского парка и признала аварийными 272 зеленых насаждения. Вместе с тем начальником УЖКХ МУП МОГОК РК «ЖилсервисКерчь» выдано разрешение №96 от 3 ноября, однако акт осмотра так и не был подписан начальником комиссии.

В связи с данными нарушениями, прокуратурой Керчи главе администрации Керчи внесено представление об устранении нарушений законодательства при обследовании и выдаче разрешений на снос зеленых насаждений, которое по состоянию на 14 декабря 2016 года находится на рассмотрении. Об этом сообщила заместитель прокурора Керчи, юрист 1 класса Юлия Таравая. (Документы приложены ниже)

Для тех, кто не знаком еще с данной темой, напоминаем, что 11 ноября группа неизвестных людей вырубили целую поляну зеленых насаждений в парковой зоне, прямо на месте распилив деревья на дрова. В ходе долгого разбирательства оказалось, что на руках у рабочих документ с разрешительной подписью управления ЖКХ Керчи на вырубку 272 деревьев. Однако договор подразумевал чистку парка от сухостоя, а рабочие вырубили здоровые деревья. Защищая парк поднялась и общественность, собрав больше ста подписей против вырубки и за наказание виновных. О том, что начата служебная проверка сообщили и в администрации Керчи.

Вместе с тем заместитель главы Керчи Богдан Жорняк заверил, что частные объекты в виде гостиниц или развлекательных комплектов не появятся в парке. Однако стройка все же будет, только на территории заброшенной советской стройки, которая превратилась в свалку и лакомое место для разбойников. Сейчас же администрация Керчи видит целесообразность в возобновлении работ в этом месте. Два многоквартирных жилых дома под названием «У двух морей» подразумевают полную инфраструктуру, детскую и баскетбольную площадку. Данный проект позволит облагородить заброшенную часть территории.

Однако недавно строительные работы начались на территории бывшего бара в районе парка напротив пляжа Черепашка. Рабочие оградили большую территорию, захватив не только свободную забетонированную ранее площадь, но и большую часть с зелеными насаждениями.

Чем закончится история в Комсомольском парке, читайте на сайте KerchINFO.com, мы продолжаем следить за ситуацией.

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