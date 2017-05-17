Кому повезет с напором: на реконструкцию систем водоснабжения в Керчи выделили сотни миллионов

Комитет конкурентной политики Республики Крым разместил тендер на выполнение строительных работ по объекту «Реконструкция разводящих сетей в Керчи». Работы обойдутся в 639 миллионов рублей. Журналисты KerchINFO «рассекретили» список улиц, на которых реконструируют водоводы.

Журналисты сайта KerchINFO выяснили, что работы будут проведены на 12-ти участках: водовод диаметром 500 мм прокладывается по ул. Полевой, ул. Бодни, в границах от ул. Мирошника до ул. Разъездной.

Далее, в соответствии с документами, опубликованными на сайте госзакупок, водовод отреконструируют от площадки ВНС «Перекачка» до резервуаров чистой воды «Телецентр», от улицы Мирошника до улицы Счастливая, участок водовода заменят по улицам Казакова, Слава, Сакко и Войкова.

Участок водопроводной разводящей кольцевой сети диаметром 300 мм прокладывается по ул. Ворошилова, в границах от школы № 12 до ул. Буденного, 19, а также по улице Ворошилова от камеры в районе школы № 23 до камеры на пересечении улиц Буденного и Индустриального шоссе.

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Реконструкция разводящих сетей коснется улиц Мирошника, Котовского, Правды, Вишневой, Большой, Ульяновых и Кошевого.

Участок водовода заменят от ВНС «Капканская» до резервуара чистой воды «Комсомольский».

Все участки водовода приняты из чугунных напорных высокопрочных труб. Гарантийный срок на выполнение работ устанавливается на пять лет.

Исполнителя определят 2 июня. Окончить работу генподрядчик должен 1 декабря 2019 года. На эти цели из бюджета Республики Крым выделяют 639 миллионов рублей.

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