Концерт в честь Дня города Керчи: прыжки в воду с набережной и порванный барабан

Во время праздничного концерта в честь Дня города Керчи мужчина прыгнул в воду с набережной. Ненадолго лихач отвлек внимание от концертной программы Найка Борзова.

В субботу, 16 сентября, Керчь праздновала свой День Рождения. Дневные гулянья плавно перешли в большой вечерний гала-концерт. С большой сцены на водной станции гостей и жителей города радовали своим творчеством группа «Цветы» и поэт, музыкант и певец Найк Борзов.

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Концертная программа последнего дважды оказывалась под угрозой срыва.

Сначала внимание зрителей привлек мужчина, который в разгаре концерта решил прыгнуть с набережной в воду. Помочь ему снова оказаться на суше пришлось сотрудникам правоохранительных органов.

Вторым инцидентом стал порванный барабан члена группы. Но инструмент оперативно поменяли, и заминки в концертной программе не произошло.

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