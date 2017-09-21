Концерт в честь Дня города Керчи: прыжки в воду с набережной и порванный барабан

Во время праздничного концерта в честь Дня города Керчи мужчина прыгнул в воду с набережной. Ненадолго лихач отвлек внимание от концертной программы Найка Борзова.
В субботу, 16 сентября, Керчь праздновала свой День Рождения. Дневные гулянья плавно перешли в большой вечерний гала-концерт. С большой сцены на водной станции гостей и жителей города радовали своим творчеством группа «Цветы» и поэт, музыкант и певец Найк Борзов.
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Концертная программа последнего дважды оказывалась под угрозой срыва.
Сначала внимание зрителей привлек мужчина, который в разгаре концерта решил прыгнуть с набережной в воду. Помочь ему снова оказаться на суше пришлось сотрудникам правоохранительных органов.
Вторым инцидентом стал порванный барабан члена группы. Но инструмент оперативно поменяли, и заминки в концертной программе не произошло.
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