Возвращение Руслана Осадчего из Америки привело к конфликту на городском пляже Керчи

На городском пляже Керчи разгорелся конфликт между индивидуальным предпринимателем и представителями общества с ограниченной ответственностью. Спорщики не поделили элементы пляжного благоустройства.

Как сообщают Новости Крыма, ООО «Алекс-Груп» сообщила, что имеет все необходимые документы, является владельцем здания бывшего клуба «Кокос», зонтиками и забором, расположенным на пляже и может законно распоряжаться конструкциями.

В то же время появился индивидуальный предприниматель, который утверждает, что выкупил имущество у женщины, которая, в свою очередь, приобрела элементы пляжного благоустройства у Руслана ОСАДЧЕГО, сына бывшего мэра города.

«Они вчера пришли и сделали опись всех зонтиков. Хотят, чтобы шезлонги и навесы все принадлежали им. Просят нас, чтобы мы сняли замки с зонтиков и они начали предоставлять эту услугу. Я считаю, что это противозаконно», — рассказал представитель ООО «Алекс-Груп».

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«В настоящий момент уже на протяжении фактически двух пляжных сезонов они незаконно используют в своей предпринимательской деятельности конструкции и получают доход от них. Я, как собственник, по договору от 30 июня 2016 распорядилась этим имуществом. Я хотела демонтировать их, но мне поступило предложение от предпринимателя о покупке. Мы заключили договор от 2 августа», — комментирует противоположная сторона.

Компания обратилась в полицию и прокуратуру. Противоборствующая сторона подала иск в суд.

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