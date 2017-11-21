Конкурс «Моя новогодняя открытка»

Историко-археологический музей ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» проводит конкурс на новогоднюю открытку с 29 ноября до 12 декабря.

Самый долгожданный праздник в году – Новый год уже не за горами!



Настало время определяться с подарками, не забывая при этом, что многое можно сделать своими руками.

Чтобы Ваши старания не только порадовали родных и близких, но и смогли вдохновить жителей нашего города на творческий подвиг и зарядить их новогодним настроением, предлагаем принять участие в новом сезоне конкурса «Моя новогодняя открытка»!

Каждый год творческие керченские ребята не перестают удивлять и радовать необычными, забавными, теплыми новогодними открытками. Поражает не только фантазия юных художников, но и их мастерство, аккуратность и терпение, необходимые для создания праздничных шедевров.

Традиционно, для участия в конкурсе приглашаются дети школьного возраста, но посильная помощь родителей, бабушек и дедушек не возбраняется, ведь для создания новогоднего чуда необходим весь творческий потенциал семьи!

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Приветствуются оригинальность и использование разных стилей и техник. Ваша открытка может быть объемной, с подвижными элементами, сплетенной из бисера, связанной из шерсти, или сделанной из фетра и других подручных материалов. За основу открытки Вы можете взять свое любимое фото с Дедом Морозом со школьного утренника, которое, несомненно, оживит Вашу открытку. Если Вы напишите на открытке поздравление в стихах собственного сочинения, то она еще и заговорит.

Создавая свои шедевры, не забывайте про улыбку и хорошее настроение!

Конкурсные работы принимаются до 12 декабря 2017 г.

Этапы конкурса

I – регистрация участников (29 ноября – 12 декабря 2017 г.)

II – работа жюри конкурса (13 – 20 декабря 2017 г.)

III – награждение победителей

Работы принимаются по адресу: Республика Крым, Керчь, ул. Свердлова, 22

Время приема работ:

Вторник: c 10:30 до 17:00

Среда-Воскресенье c 09:00 до 17:00

Условия участия в конкурсе

Возраст: от 7 до 17 лет

Организатор: ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»



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