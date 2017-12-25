Конкурс на благоустройство керченских пляжей перенесли на следующий год

Администрация города Керчи отменяет конкурс на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего пользования в Керчи в 2018 году, данное сообщение на сайте исполкома появилось на прошлой неделе. Журналисты КерчьИНФО выяснили, что значит данное сообщение.

Как рассказал замглавы Администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, в конкурсную документацию внесли изменения: «Это связано с тем, что более детально и глубже изучили документацию. Будем разыгрывать документы на пляж, который сейчас ещё в пользовании у предпринимателя, с отлагательным условием вступит в силу договор, после завершения старого договора». Речь идёт о двух пляжных территориях – на Аршинцевской косе и в посёлке Героевское.

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Следующим этапом постановление (а это является нормативно-правовым актом – прим.ред.) проведут через антикоррупционную экспертизу Прокуратуры. Новый электронный аукцион на благоустройство городских пляжей, по словам Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА, будут проводить уже после новогодних праздников.

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