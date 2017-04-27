Конкурс на замещение должности главы администрации Керчи. Прямая трансляция

Прямо сейчас в Керчи проходит конкурс на замещение должности главы администрации города. Познакомиться с кандидатами вы можете непосредственно на сайте KerchINFO.com
Напомним, что в начале апреля 2017 года был объявлен конкурс на замещение должности Главы администрации Керчи после того, как в отставку подал Владимир ПОДЛИПЕНЦЕВ, руководивший городом с августа 2016 года. На данный момент обязанности главы города исполняет первый заместитель Сергей БОРОЗДИН, который является наиболее вероятным главой Керчи.
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