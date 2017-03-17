Константин Ерманов: «Крымская весна» в Керчи начиналась без Глухова

Российский активист, активный участник «Крымской весны» и тогдашний председатель керченской организации «Русской общины Крыма» Константин Ерманов не помнит Степана Глуха среди активистов в январе 2014 года. Об этом он рассказал в комментарии редакции KerchINFO.com.

Константин Ерманов отметил, что для него события того периода разделяются на «до» 27 февраля и «после». Ведь непосредственно 27 февраля в Керчи и на всем полуострове начали появляться «вежливые люди» и вооружённые силы РФ.

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«Все те люди, которые до 27 февраля, рискуя свободой и жизнью активно выступали за вхождение Крыма в состав РФ, большой почёт им и уважение. Те, кто свою позицию озвучили после 27 февраля, им тоже большое спасибо, почёт и уважение. Однако, тем не менее, события делятся на два этапа: до и после», — рассказывает Ерманов.

Ввиду таких событий, активист акцентирует на том, что Степан Глухов из тех людей, которые появились после 27 февраля, то есть того, когда было все очевидно.

«Да он принимал участие, он помогал, к нему нет никаких претензий. Но до 27 февраля 2014 года, к сожалению, Степан нам не помогал», — вспоминает Ерманов.

Напомним, как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, в Керчи продолжают делить заслуги за участие в «Крымской весне». Так, городской активист, руководитель керченского регионального отделения No 1 Антикоррупционого Бюро Республики Крым Степан Глухов подал депутатам местного городского совета на подпись документ, в котором утверждается, что «с конца января 2014 года общественная группа во главе с выбранным лидером Глуховым С.В. активно принимала участие в подготовке перехода Крыма в состав РФ». Этот факт поставил под сомнение керченский депутат Артём Мирохин, в результате чего и разгорелся спор.



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