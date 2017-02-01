В начале 2017 года многие главы городских и районных администраций города могут лишиться своих должностей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в ходе заседания президиума Госсовета.

По причине того, что у руководства Крыма достаточно высокий уровень недоверия к нынешним главам администраций, некоторые будут уволены.

Читайте: Заместителя администрации Керчи поймали на взятке

«У нас очень большой уровень недоверия к действующим главам администраций, которые ещё занимают свои места. Решение по руководителям, которые не справились по всей сумме факторов, включая освоение бюджета и реализацию социально-экономических программ на местах, будет принято уже в первом квартале этого года. Я думаю, до конца квартала мы должны определиться, кому мы ещё даём карт-бланш на очередной политический рабочий сезон, а кому нет, чтобы не испытывать терпение избирателей», – заявил Константинов.

Также глава парламента отметил, что лучше всего со своими обязанностями справились главы администраций Красноперекопска, Черноморского, Раздольненского и Первомайского районов.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

