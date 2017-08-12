Контрольный матч с «ТСК-Таврией» закончился поражением «Океана»

В рамках подготовки к чемпионату Премьер лиги Крымского футбольного союза керченский «Океан» и симферопольская «ТСК-Таврия» провели контрольный матч в Новопавловке. Как часто бывает в предсезонных матчах, на поле было много борьбы и… технического брака.

Матч начался без раскачки. Команды играли в быстром темпе. На первых минутах соперники успели обменяться острыми моментами. И уже на 8-ой минуте матча «ТСК-Таврия» открыла счет. После розыгрыша углового мяч отскочил на линию штрафной, откуда и был нанесен разящий удар в угол ворот керчан. Вратарь в этом моменте был бессилен что-то изменить.

После пропущенного мяча «Океан» чуть больше стал владеть инициативой. Керчане пытались подолгу разыграть мяч, используя фланги и длинные диагональные передачи, однако часто атакующие действия прерывались на соперником, а собственными ошибками в передаче или обводке. «Таврия» атаковала реже, но острее, однако в первом тайме голов больше не было.

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Второй тайм прошел в обоюдоострой борьбе. Особенно эмоции накалились ближе к концу поединка, когда «Океан» всеми силами пошел вперед, надеясь отыграться. Финальный свисток застал нашу команду в атаке, но в итоге — минимальное поражение.

Тренеры обеих команд решили «не раскрывать карты» перед чемпионатом. «ТСК-Таврия» на официальном сайте дала стартовый состав своей команды, однако на поле симферопольцы играли в футболках без номеров. Керчане до старта чемпионата также не будут афишировать свои приобретения на трансферном рынке.

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Что же, до начала чемпионата остается ровно неделя. Уже 19 августа на поле стадиона имени 50-летия Октября в 18:00 выйдут «Океан» и «Крымтеплица». Приглашаем всех керчан на стартовый матч нового футбольного сезона Крыма!

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