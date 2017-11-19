Конверты, марки и консервы – новый ассортимент «Почты Крыма»

Государственное унитарное предприятие «Почта Крыма» станет заниматься розничной торговлей. Теперь вместе с конвертами и марками в почтовых отделениях города керчане смогут приобрести рыбные консервы.

Привычными и понятными для всех услугами ГУП «Почта Крыма» является доставка пенсий, продажа конвертов и марок, получение и отправление посылок, а также другие услуги связи.

Как передает РИА «Новый день», согласно уставу, среди дополнительных услуг, которые могут оказываться в почтовых отделениях, можно выделить полиграфию, копирование носителей информации, строительство, электромонтажные работы и розничную торговлю в специализированных магазинах.

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Так, ГУП «Почта Крыма» закупило бычки и кильку в томате, шпротный паштет, сайру, сардину, скумбрию и другие виды рыбных консервов. Конкурс на поставку продукции для «Почты Крыма» выиграло предприятие из Санкт-Петербурга, которое, в общей сложности, доставит на полуостров 62 тысячи 164 банки консервов. За такое количество продукции государственное унитарное предприятие заплатит 2 100 000 рублей.

«Интересно, что рыбные консервы поставщик обязан доставить в семь адресов, узловых для «Почты Крыма». Среди них – Керчь и Феодосия, где, скорее всего, выловлены и расфасованы в банки эти бычки и кильки», – пишет РИА «Новый день».

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