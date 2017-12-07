Копилка золотых медалей керченского «Ритма» пополнилась

Несколько дней назад в Краснодаре завершились всероссийские соревнования по танцевальному спорту. Керчь на конкурсе представляли ребята из танцевальной студии «Ритм».

Коллекции золотых медалей Образцового ансамбля бального танца «Ритм» ДШИ им. Сердюка –

пополнилась. Пара – Павел СОЛДАТОВ и Дарья МАТУЗЕНКО заняла первое место lat, первое место по шести танцам и третье место st. Иван РЯБЧИНСКИЙ и Ирина КУРИКИНА стали золотыми призерами в категориях lat и st.

Читайте: Керченские танцоры отличились на соревнованиях в Ялте

Конкурс «Krasnodar open 2017» проходил в одном из лучших танцевальных залов Краснодара – площадь танцевального паркета 800 квадратных метров! Для «ритмических» ребят успешные итоги соревнований не редкость – в конце ноября ансамбль выступал в Ялте и в Краснодаре на конкурсе «Золото Кубани» откуда танцоры уехали с победой.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

