Корабли ЧФ отработали боевые действия под Керчью

Десантные корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы в районе морского десантного полигона Опук под Керчью.

По сообщению пресс-службы Черноморского флота, для подавления укрепленных береговых позиций условного противника в назначенном районе были задействованы десантные корабли «Азов» и «Николай Фильченков».

Они применили корабельную артиллерию и комплексы неуправляемых реактивных снарядов.

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Поиском «вражеской» подлодки «Старый Оскол» осуществили корабль «Суздалец» и сторожевой корабль «Сметливый».

Для выполнения цели вышеперечисленные единицы выполнили торпедные стрельбы с использованием глубинных бомб.

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