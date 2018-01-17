«Корона Керчи» пробудет в Берлине больше года

В Государственном музее Берлина открылась выставка «Сокровища ранних времён Европы».

Одним из предметов экспозиции стал древний артефакт, найденный в Пантикапее.

Как сообщается на сайте учреждения, диадема «Корона Керчи» принадлежала женщине благородного происхождения:

«Украшение обнаружили в могиле в Керчи, в древнем городе Пантикапей, в Крыму. Она инкрустирована красными драгоценными камнями. Датировка – конец IV век — первая половина V века нашей эры».

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«Корона Керчи» вместе с другими драгоценными экспонатами, которые показали на сегодняшней выставке, принадлежали некоему Йоханессу фон Диергардту. После его смерти они попали в Римско-германский музей в Кельне. Как корона попала в коллекцию ее первого владельца – не уточняется. Выставка «Сокровища ранних времён Европы» в немецкой столице будет работать до сентября 2019 года.



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