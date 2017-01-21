Косметический салон-магазин «Mirra» помогает керченским девушкам стать красивее, а значит и счастливее, уже на протяжении 17 лет. Салон использует продукцию российского косметического бренда «Mirra».

MIRRA – это российская косметическая компания полного цикла со своим собственным производством, научной лабораторией и эффективной системой реализации. Основное производство Компании расположено в экологически чистом районе Приокско-террасного биосферного заповедника, в городе Оболенск. Бренд был создан специалистами в области микробиологии, цитологии, биохимии и биотехнологий позволил им создать инновационную косметику на основе уникальных технологий и эффективных ингредиентов.

В салоне «Mirra» в Керчи Вы сможете не только получить высокопрофессиональный уход за кожей лица и тела, но и приобрести продукцию компанию, чтобы поддерживать результаты в домашних условиях.

В компании действует гибкая система скидок. Постоянных клиентов ждут приятные бонусы.

Так как в салоне широкий перечень услуг, ниже представлен прайс-лист на основные из них:

Все виды чисток от 700 рублей

Депиляция восковая от 200 рублей

Шугаринг от 200 рублей

Салонный уход от 500 рублей

Пилинги от 350 рублей

Диагностика кожи (как с помощью эл. микроскопа, так и компьютерная)

Антицеллюлитные программы от 500 рублей

Массажи лица и тела от 350 рублей

Коррекция и окраска бровей 350 рублей

Лимфодренаж и многое другое

Узнать детали и проконсультироваться с сотрудниками салона можно по телефону +7 (978) 139-90-85, или в группе вконтакте.

Консультанты с удовольствием ответят на любой, волнующий вас, вопрос.

И главное помнить, что красоту, подаренную природой, важно подчёркивать и приумножать. Делать это с профессионалами косметического салона «Mirra» одно удовольствие! Позвольте себе сиять!

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