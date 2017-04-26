Косметика из грязи и другие перспективы Чокрака

В Крыму есть уникальные грязевые вулканы. Уникальность их состоит в том, что их грязь, «сопочная», обладает уникальными целебными свойствами.

Именно поэтому, министерством курортов и туризма Крыма рассматривается проект, согласно которому будет возможно изготовление косметики из этой грязи. Для этих целей в Ленинском районе будет возведен специализированный цех. В данный момент, проходят доклинические испытания грязи, – передает Крымская служба новостей.

Документы для получения лицензии на производство уже подготовлены. В ведомстве выражают надежду, что сопочная грязь будет использоваться не только для лечения, но и для увеличения масштабов производства косметики.

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Кроме того, продолжается организация туристско—рекреационного кластера на озере Чокрак, что подразумевает под собой постройку перерабатывающей фабрики и санатория для круглогодичного посещения туристами. Подобными свойствами обладают грязи Тобечинского и Кояшского озер.

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