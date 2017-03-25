«Космические» ямы Керчи

На керченских улицах встречаются большие и маленькие проблемы — это ямы, похожие на мини-кратеры лунной поверхности или расползающиеся по дорогам и тротуарам города как Большой каньон Крыма.

Особенно эти ямы мешают водителям и велосипедистам. Замешкавшемуся ездоку невнимательность грозит в лучшем случае потерей колёс, а в худшем случае — серьезной травмой. Керчанам такой порядок дел не нравится, и они как водится, обращаются за помощью в соответствующие структуры.

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Но несмотря на все жалобы, проблемы не исчезают. Бывает и так, что одни и те же ямы портят жизнь любителям дороги не один год. Иногда случается, что яму ремонтируют плохо, и она появляется вновь на том же месте, что и в прошлый раз. А чаще всего бывает, что яма не привлекает внимание ремонтников и может существовать так довольно долго, постепенно разрушаясь и расширяясь.

Например, яма возле городской прокуратуры уже существует не один месяц, и мало кто обращает на неё внимание. Движению автомобилей она не мешает, но портит эстетический вид дороги, ведущей от кинотеатра на центральную улицу Ленина.

Такие ямы повсюду — о них пишут, их фотографируют, про них делают мемы, но об окончательном решении проблемы, создаётся ощущение, что никто не думает. Так кто виноват и кто прав, когда мы снова оскорбляем дорогу, натыкаясь на яму?



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