Кот Моста прокомментировал новость о съемках фильма на стройке века

Пресс-служба Крымского моста рассказала о документальных фильмах, которые готовят телеканалы ВГТРК и RT. В свою очередь популярный рыжий талисман сделал публичное заявление.

«И не важно, что документальный. все равно хочу, чтобы меня играл Бред Питт», — такая публикация появилась на официальной странице Мостика в социальных сетях. А теперь шутки в сторону и переходим к новости.

Мы не перестаем повторять, что строительство транспортного перехода через Керченский пролив является самой грандиозной стройкой, важность которой зашкаливает. Именно поэтому внимание всех центральных телеканалов приковано именно к истории создания этого гигантского «динозавра», который ляжет между берегами Керчи и Тамани.

На сегодняшний день съемочные группы телеканалов ВГТРК и RT работают над созданием документальных фильмов, из которых зрители смогут узнать подробности создания моста. Киношники расскажут о стройке от первых свай до начала движения транспорта.

Первый фильм от RT больше обращен на историю людей, чья жизнь связана с возведением перехода. Съемки начались в 2015 году. Интересно, что певица Алена Свиридова и депутат Госдумы Николай Валуев появятся в кадре в качестве ведущих и будут комментировать происходящее. Чемпион мира по боксу расскажет о технологиях и профессиях на разных участках стройки, а также попробует себя в качестве рабочего.

«В фильме будут переплетены две сюжетные линии. Назовем их условно «жизнь» и «стройка». С одной стороны, это люди со своими невероятными историями, которые развиваются на протяжении трех лет. Учитывая, что в Тамани и в Керчи народ удивительно колоритный, мы решили на этом сыграть. С другой стороны – мост. Он тоже герой. И его великолепные виды будут занимать половину фильма. Здесь создается контраст. Хаотичная, веселая, эмоциональная среда местной жизни будет резко контрастировать с жесткой дисциплиной, четкостью и технологичностью строительства», — рассказала руководитель RT Екатерина Яковлева.

ВГТРК в свою очередь также расскажет о грандиозной стройке, только в их фильме основной упор будет на интересные моменты в строительстве, а также применяемую технологию.

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