Кот моста стал героем стикеров для Telegram

В приложении для обмена сообщениями Telegram появились стикеры «Кот Крымского моста». В серии – 14 тематических изображений, которые доступны для бесплатного скачивания по ссылке https://t.me/addstickers/Cat_the_most. На рисунках – кот Мостик, реальный персонаж, ровесник большой стройки.

Рыжий кот живет на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку. Он появился здесь в 2015 году, когда началась подготовка к строительству моста. Кот стал главным блогером проекта. @cat_the_most ежедневно рассказывает интернет-аудитории о проводимых работах, делится оригинальными кадрами, проводит конкурсы, дарит подарки. У Мостика – более 10 тысяч подписчиков.

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«Кот, который работает на главной стройке страны, не может быть Мурзиком или Барсиком. Мы назвали его Мостиком. Он обеспечен койко-местом, поставлен на довольствие, ездит с нами на рабочие участки. У него даже каска своя есть, только носить ее кот соглашается нечасто: характер у рыжего непростой», — рассказал руководитель группы технического надзора производственной службы компании «СГМ-Мост» Александр Иванов.

На стикерах главный кот Крымского моста передает привет, признается в любви, удивляется, извиняется, хвастается, грустит, злится, мурлычет. Изображения созданы по примеру топовых эмодзи – наиболее часто используемых смайлов. За основу художники взяли фотографии Мостика в каске на стройплощадке, опубликованные в его аккаунтах в социальных сетях.

Текст: инфо-центр «Крымский мост»

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