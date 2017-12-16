Кот Мостик пройдет в Крым по Керченскому мосту

Главный надзиратель стройки через Керченский пролив – кот Мостик – готовится пройти по мосту в Крым и посетить достопримечательности полуострова.



Строители моста намерены до конца этого года полностью соединить пролетные строения автодорожной части моста с фарватерными участками. Процесс надвижки пролетных строений довольно длительный и идет уже больше года. К концу текущего года специалисты планируют сомкнуться с фарватером с таманского берега.

Такие же работы проводятся со стороны Керчи. После их окончания можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский. Перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Строители моста планируют отправить кота в Крым, как только пролеты будут соединены.

«Я строю Мост, чтобы первым сделать на нем селфи и посетить все достопримечательности Крыма», — говорится на страницах кота в соцсетях.

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У Мостика есть аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте, общее количество его подписчиков достигает почти 20 тысяч. Снимки для соцсетей делает персональный фотограф кота, которого строители называют «самым ловким человеком на стройке». У Мостика есть даже водитель, который возит его на дальние участки стройки.

Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта и назвали его в честь Керченского моста. Никто не знает, когда именно родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов – 29 ноября. В прошлом месяце кот отпраздновал два года, в качестве подарка от строителей он получил миску креветок.

«Конечно, Мостик отмечал свой день рождения с друзьями, их у него много: чайка Валера помогает Мосту с воздуха, пес Цыган уже может подносить рабочим стройматериалы, баклан Варфоломей – просто хороший друг кота, а еще у него в друзьях лиса Лизавета с ее детьми», – рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

Живет кот на КПП и ежедневно встречает рабочих и специалистов, которые приходят на смену. Среди 7 тысяч человек, которые в круглосуточном режиме строят самый длинный мост в России, нет ни одного, кто не знаком с Мостиком.

«Сегодня Мостик на стройке самый главный! «Руководит» всеми процессами, хотя может показаться, что он просто гуляет по участкам», – сообщает «Крымский мост».

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Как рассказывают строители, днем Мостик «присматривает» за объектом, а ночью ловит мышей. В соцсетях кота часто спрашивают, почему он ходит без каски.

«Моя природная ловкость позволяет перемещаться по стройке без головного убора!» – «отвечает» кот своим подписчикам.

Строители моста планируют найти коту невесту с крымского берега. Но и хозяева кубанских кошек не оставляют надежды сосватать своих питомцев герою масштабной стройки. Кот регулярно получает фотографии потенциальных невест в соцсетях. В инфоцентре также рассказали, что кота часто спрашивают, чем он займется после окончания стройки.

«Этого я еще не решил, но буквально каждый день мне поступают интересные предложения. Решу, когда буду отдыхать в отпуске после стройки века», – передает инфоцентр заявление кота.

Источник: РИА Новости Крым (http://crimea.ria.ru/society/20171216/1113178241.html)



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