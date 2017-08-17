КП «Аршинцево» нарушает Правила благоустройства города

КП «Аршинцево» не выполняет Правила благоустройства города. Несоблюдение требований было выявлено в ходе инспектирования.

Сотрудниками отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля администрации г. Керчи была проведена проверка улиц Орджоникидзе, Льва Толстого, Ульяновых, Нестерова, Победы, пер. Корабельный на предмет выполнения Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Так, в процессе инспектирования проезжей части были выявлены кучи срезанных веток и другого мусора. Также было установлено, что за уборку данных улиц ответственно предприятие «Аршинцево». Об этом сообщает пресс-служба Администрации г. Керчь.

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Таким образом, в отношении должностного лица МУП МОГОК «КП Аршинцево» выписано предписание на устранение допущенных нарушений Правил благоустройства.

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