КП «Аршинцево» снова привлекло внимание прокуратуры

Сотрудники керченской прокуратуры провели проверку соблюдения требований жилищного законодательства в одной из городских многоэтажек. В правоохранительные органы обратились жильцы дома №120 по улице Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики.

В ходе проверки было установлено, что МУП КП «Аршинцево», ответственное за содержание дома, не соблюдает свои обязательства по его содержанию. В многоэтажке подвалы затоплены и замусорены, вентиляционные каналы не закрыты, в помещения проникает влага, штукатурный слой отслаивается.

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Вследствие обнаруженных нарушений и несоблюдения прав жильцов многоквартирного дома на комфортные условия проживания был подан иск в суд. Прокурор города потребовал признать бездействие управляющей компании незаконным и понуждении осуществить действия по приведению общего имущества дома в надлежащее состояние.

Керченским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, МУП «КП Аршинцево» обязано произвести необходимые работы. Их выполнение будет контролироваться прокуратурой Керчи.

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