Краевой турнир по боксу: убедительная победа керчан

В г.Темрюке (Краснодарский край) прошел краевой турнир по боксу под эгидой депутата гос.совета РФ, чемпиона мира по боксу среди профессионалов – Дмитрия Пирога.

Инициатором выступил его наставник, старейший тренер Краснодарского края – Г.С.Журба. Юные боксеры представляющие практически все центры бокса региона показали прекрасные поединки и настоящую волю к победе.

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Тренерским советом было отмечено прекрасное выступление керчан, которые во всех своих поединках добились убедительной победы.

Были отмечено, что ученики – Г.Б.Корецкого, Г.В.Ворста, В.С.Смирнова с честью представляют школу боксу нашего города. Мы поздравляем боксеров: Юрия Дымова в весе до 40 кг, и Ефанова Алексея в весе до 42 кг с победой на этих соревнованиях, а тренерам: И.В.Гайворонскому , И.Н.Страшко, В.В.Викторову, Д.С.Селимову и дальше с честью нести знамя нашего города.

На снимке Г.С.Журба с боксерами керчанами.



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