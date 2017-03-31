Красота цветущего миндаля в Керчи

В Керчи начало цвести миндальное дерево. Если приход весны у многих ассоциируется с таянием снега и появлением подснежников, то уже настоящая солнечная и по-ласковому тёплая весна для многих — это цветение миндаля. Эти деревья с небольшими, но очень красивыми цветами, которые радую глаз каждого прохожего.

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Цветущее миндальное дерево украшает город, делает его нарядным и весенним, даже когда прячется солнце. Также это отличный повод сделать красочные фотографии и немного повысить себе настроение.

Отметим, что в прошлом году миндаль в Керчи зацвёл намного раньше. Уже в первые дни весны деревья во всю радовало горожан.

В Керчи цветёт миндаль фото



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