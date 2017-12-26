Крепость Керчь отреставрируют после решения «земельного вопроса»

Концепцию развития Крепости Керчь тормозит регистрация земли, однако Федеральная программа на развитие памятника культуры уже готова. Об этом сегодня рассказала директор Восточно-Крымского Историко-Культурного Музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА.

«Концепция развития нашего любимого с вами объекта – Крепости Керчь – готова. Такого большого, красивого и такого неблагоустроенного в свои 240 га, а с охранной зоной под 400 га. По поручению президента нами получено письмо с его резолюцией, о том, что дано поручение в Минкульт РФ Владимиру МЕДИНСКОМУ к исполнению» – рассказала директор заповедника.

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Федеральная программа на первичные, противоаварийные работы уже утверждена. Даже известно финансирование – 211 миллионов рублей. Сейчас проходит очень тяжёлая работа по регистрации земли. А этому, по словам Татьяны УМРИХИНОЙ, препятствует в том числе и разминирование: «Мы дружим с МЧС и благодарны спасательному отряду «Лидер», которые в этом году дополнительно разминировали более 50 га. Тем не менее, в тесном сотрудничестве с Министерством имущественных отношений при поддержке Минкульта Крыма мы всё-таки эту землю обязательно сделаем, поскольку деньги нельзя выделить без земли».

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Также Татьяна УМРИХИНА ещё раз затронула тему создания Музея Крымского моста на территории Крепости, возле 1 КПП, где смотровая площадка. Если позволит археология и геология, там приступят к его проектированию, а пока вместе с комендантом Крепости было решено провести ещё одну выставку, посвящённую Крымскому мосту (подобную той, которая проходила в ГУМе в Москве – прим.ред.) и разместить экспозицию в штрафбате.

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