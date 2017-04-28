Крепость «Керчь»: теперь экскурсии на авто

Жуналисты KerchINFO.com побывали на экспериментальной экскурсии по крепости «Керчь». Предлагаем вам посмотреть фотоотчет, и пройти вместе с нами теми же тропами.

Эта экскурсия примечательна прежде всего тем, что она автомобильная, поскольку расстояние между объектами довольно большое, и пешком преодолевать их не совсем удобно. На такой эксперимент сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника решились потому, что уже длительное время есть необходимость привлекать большее количество туристов к уникальным историческим объектам нашего города.

Продолжительность экскурсии составляет приблизительно 2,5 часа. За это время экскурсанты посмотрели участки 2-го капонира. В этом районе также осматривался крепостной ров равелина, два каземата 2-го капонира, контр-минные сооружения.

Далее по маршруту – каньон, в котором расположились технологические постройки: зарядная и обливочная мастерские, фрагмент порохового склада.

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Следующей точкой экскурсионного маршрута стал Павловский мыс, с которого экскурсанты ознакомились с историей 1-й береговой батареи и районом 12-го капонира. Изюминкой стала самая крайняя точка мыса Ак-Бурун, откуда видно все 19 километров Керченского моста.

Массово экскурсии будут проводиться после того, как маршрут будет досконально расчищен для автотранспорта. Организаторы будут стремиться проводить такие выезды не менее одного раза в месяц.

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