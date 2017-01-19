Жители Керчи активно принимали участие в крещенских купаниях. В округе царила праздничная атмосфера и ощущался бодрый дух керченских горожан.

Желание окунуться в крещенские воды проявило несколько десятков керчан. Как выяснилось из опроса, некоторые совершали этот обряд в первые, но были и те, кто соблюдает эту традицию уже многие годы.

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Не смотря, на ударивший с утра крещенский мороз, ни молодёжь, ни старики, ни даже дети, не побоялись искупаться в ледяной воде.

Фото: Людмила Бахарева

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