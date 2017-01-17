Керчане могут не бояться крещенских морозов. Температура воздуха в городе не опуститься ниже -2°С.

Православный праздник Крещение предвещает сильные крещенские морозы. Каждый керчанин знает, что к 18-19 января температура воздуха на улице опуститься ниже обычного. Настоящий зимний морозец будет покалывать щеки и без головного убора на улице долго не погуляешь.

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Однако, в этом году керчанам не стоит бояться сильного похолодания на праздник Крещения. Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем не ниже -1..-2°С, а ночью около -3°С. Ветер северо-восточный около 11 м/с, вероятность осадков — 20%.

Все желающие смогут принять участие в освящении воды, крестном ходу от Иоанна Храма Предтечи к керченской набережной и купании в проруби.

Отметим, что отсутствие крещенских морозов не всегда может означать скорое наступление весенней погоды на улице, поскольку еще впереди самый холодный месяц сезона — февраль.

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