Сегодня, в Крещение Господне, керчане посетили свершение Божественной литургии в храме Иоанна Предтечи. Десятки горожан не побоялись окунуться в морозную крещенскую воду.

В Крещение возле церкви Святого Иоанна Предтечи царит настоящая праздничная обстановка и чувствуется мощная духовная энергетика этого великого дня .

В самом храме стоит завораживающая атмосфера, запах зажженных свечей, отблески ликов святых на иконах, и блестящие глаза верующих , которые пришли сегодня в храм, чтобы совершить духовное очищение и исцеление.

Читайте: В Керчи отмечают крещение

Во время совершения Божественной литургии храм был полностью заполнен верующими православными. В округе храма стояли сотни горожан в ожидании совершения чина великого освящения воды. После совершения Божественной литургии, огромный поток людей устремился на набережную , где и свершился чин великого освящения воды.

Десятки керчан изъявили желание окунуться в освящённое место и свершить крещенские купания, чтобы физически и духовно исцелиться и зарядиться положительными эмоциями на весь год.

Можно отметить, что организация мероприятия крещенского купания в Керчи прошла на достойном уровне, желающим окунуться в освящённое место для купания, помогали сотрудники МЧС, окунувшихся ждал пункт обогрева с горячим чаем, также рядом патрулировали сотрудники полиции.

Сегодня в Керчи царила по настоящему крещенская обстановка и празднование было совершено по всем традициям и обрядам.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

