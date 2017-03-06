Кризис власти, или Кто несёт персональную ответственность за кадровые назначения в Керчи?

Обращая внимание на происходящие события в развитии нашего города Керчи, предлагаю обсудить события последних трех лет.

Для начала хочу обратить внимание на тот факт, что при смене руководителя Администрации города Керчи ситуация не меняется, а только ухудшается: не раз уже сменился главный Архитектор администрации Керчи, а результата — ноль, не раз уже сменился глава администрации Керчи, а результата нет. Говорить о результатах изменений среди заместителей глав администрации Керчи вообще нет смысла.

На фоне этих событий хотелось бы спросить у депутатов Керченского городского совета, почему они три года бездействуют и решают свои личные проблемы или проблемы своих клановых групп?

Местное самоуправление Керчи, как все знают, делится на законодательную и исполнительную власть.

Исполнительная власть (администрация Керчи) уже показала, что не способна решать вопросы по обеспечению жизненной деятельности города во всех направлениях инфраструктуры развития. Сами все рушат, а когда понимают, что ни опыта, ни практики нет, начинают приглашать непонятных специалистов с материка (да ещё с сомнительной репутацией).

Законодательная власть, к коим относятся наши городские депутаты просто бездействуют.

Хотелось бы обратить внимание, что в городе по отношению к законодательной власти просматриваются и положительные моменты.

Положительные моменты в том, что председатель городского совета Керчи Щербула Л.В. проявляет мудрость, стойкость и выдержку, как воспитатель детского сада среди неразумных дошколят. И как вы все понимаете, что действительно наши народные избранники ведут себя, как непослушные и избалованные детишки (одному не дали земельки, у другого родственника не устроили на хорошую работу и т.д.).

И при этом Щербула Л.В. подвергается критике якобы за бездействие. Но, простите, в чем можно обвинять председателя городского совета, если вы — народные избранники сами саботируете развитие города Керчи? Депутаты срывают сессии, устраивают скандалы на заседаниях вместо того, чтобы работать как единый механизм и помогать друг другу и председателю?

Уважаемые народные избранники, в своём большинстве вы — мужчины и неужели вам не стыдно себя так вести? Может хватит, чтобы за вами бегали и упрашивали «давайте поработаем»? И хватит запускать в наш город посторонних специалистов с материка с сомнительной репутацией. Разве вы не понимаете — они натворят дел и уедут. А нам с вами потом разгребать весь этот мусор.

И помните, что у нашего главы Республики Крым Аксенова С.В., председателя госсовета Крыма Константинова В.А. и уважаемого Президента РФ Путина Владимира Владимировича терпение не безграничное.

Чувствую доработаетесь вы скоро….

Степан Глухов, общественный деятель



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

