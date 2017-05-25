Кромешная тьма и мародеры: тысяча и одна проблема жителей Цементной Слободки

Сейчас на верхней Цементной Слободке остались жить около десяти человек. Их новые квартиры на Нижнем Солнечном простаивают. Почему – журналистам KerchINFO рассказали сами жители.

«Я год плакала, расстраивалась, но потом поняла – переезд необходим»

Жители отмечают, что покинуть свое жилище тяжело, особенно людям постарше это дается со «страданиями и слезами на глазах». Десятки лет они обустраивали свое «гнездо», а на переезд дали слишком мало времени.

Керчане, которые получили финансовую компенсацию за гаражи, потеряли земельные участки.

«По российскому законодательству – земля под гаражом тоже принадлежит нам. Новые участки нам не выделили, а хочется продолжать вести хозяйство», — говорит жительница Цементной Слободки.

Люди хотят справедливости на новом месте. Качество нового жилья уже не так пугает, как отсутствие необходимых документов.

Керчане считают, что могли остаться жить на старом жилье до конца лета. Напомним, ранее два трехэтажных дома для переселенцев с улицы Цементная слободка, которая входит в санитарно-защитную зону строительства Керченского моста, попали в «черный список» Совета министров Крыма.

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«Жилье устраивает, недоделки устраняют. Только не устраивает одно – переселяют нас туда незаконным путем без документов на право собственности. Как только эти документы нам дадут – мы с удовольствием переедем. Потому что из-за нас они не могут продлевать строительство трассы «Таврида» и моста. Мы тормозим их», — рассказала журналисту керчанка, которая 40 лет прожила в доме по улице Цементная Слободка.

При этом они уточняют, что новое жилье строили впопыхах и «тяп-ляп»: крыши текут, на этажах можно встретить крыс.

«Стены такие тонкие, что слышно как кто-то чихает. Можно сказать негромко «будь здорова» и тебе ответят «спасибо», — отмечает жительница.

Цементная Слободка — новые проблемы старого района

Стоит отметить, что дома на Цементной Слободке с некоторых пор стали «безымянными». Со зданий, в которых квартирами все еще владеют их законные хозяева, поснимали таблички с наименованием улицы и номером дома.

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На районе выкрутили лампочку у фонарного столба, поэтому в округе стоит кромешная тьма. Ночью сюда прибывают мародеры, которые успели разграбить несколько домов.

«Созваниваемся, выходим, все кто остались – спрашиваем: что делаете, вы к кому? Отвечают – а здесь камнем и кирпичом торгуют? Вы представляете, думаю – ночью они приезжают и такое спрашивают», — рассказала собеседница издания.

Обещанные патрули даже в вечернее время не патрулируют территорию. Правоохранители попросту не доезжают на место.

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