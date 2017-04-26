Круизный теплоход «Русь Великая» прибыл в Керчь (фото)

В Керчь прибыл теплоход «Русь Великая». На его борту наш город посетили 170 пассажиров. Корабль причалил в Морском торговом порту. Несмотря на непогоду, прибывшие туристы из разных городов России сходили на берег в приподнятом настроении. Им предстояла череда автобусных экскурсий по Крыму.

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Многие пассажиры теплохода посетили Керчь уже не впервые. Данное экскурсионное направление довольно популярно в России, и в течение этого курортного сезона планируется еще три подобных круиза.

Напомним, «Русь Великая» – теплоход класса «река-море». Он способен перевозить до 190 пассажиров, в распоряжении которых есть ресторан, конференц-зал, и уютные каюты, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха.

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