Крушение судна под Керчью: найдены первые тела

Вблизи крушения судна «Герои Арсенала» найдены тела погибших моряков. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на личные источники в экстренных службах.

По неподтверждённым данным в районе затонувшего сухогруза «Герои Арсенала» обнаружены тела трёх погибших моряков.

Читайте: Возле Керчи затонуло судно: на борту было 12 человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший», — отмечают в агентстве.

Важно отметить, что официально «Росморречфлот» официально заявил только об одном спасённом. Остальные 11 числятся пропавшими без вести.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

