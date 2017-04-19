Крушение судна под Керчью: найдены первые тела

Вблизи крушения судна «Герои Арсенала» найдены тела погибших моряков. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на личные источники в экстренных службах.
По неподтверждённым данным в районе затонувшего сухогруза «Герои Арсенала» обнаружены тела трёх погибших моряков.
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«На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший», — отмечают в агентстве.
Важно отметить, что официально «Росморречфлот» официально заявил только об одном спасённом. Остальные 11 числятся пропавшими без вести.