Крушение судна под Керчью: возбуждено уголовное дело

По факту происшествия в водах Керченского пролива, которое произошло в ночь с 18 на 19 апреля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

В 03:54 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым от погранслужбы поступило сообщение о том, что был принят сигнал SOS от судна «Герои Арсенала» под флагом Панамы. Сухогруз потерпел крушение.

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На данный период следователями проводится осмотр места происшествия и предпринимаются все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела находится в активной стадии.

Напомним, сейчас ведётся спасительно-поисковая операция сотрудниками МЧС РФ на месте происшествия. По предварительным данным уже удалось спасти трёх членов экипажа из 12.



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