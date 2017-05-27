Крым: энергетика глупости или воровства?

Потери энергосетей Ялты достигают 90%. Те же самые шокирующие показатели практически у всех курортных центов Южнобережья. Хотя «потерями» это назвать нельзя – электричество в Крыму откровенно крадут.

Четвертый год Крымский полуостров находится в составе Российской Федерации. Президент Владимир Путин напрягал силы всей страны, чтобы проложить энергомост «Тамань-Крым» и спасти крымчан от бандеровского блэкаута. Однако власти РК не смогли навести элементарный порядок в энергетических потоках. Вот глава республики Сергей Аксенов экстренно поручает ГУП «Крымэнерго» перепроверить схему энергоснабжения Большой Ялты. Подчеркивает, проверка должна быть полной, буквально тотальной. Причина — в связи с высокими потерями в сетях. «Потери, которые я видел по справкам, от 37 до 90% по электроэнергии», — картинно возмущен Аксенов.

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Как будто эти цифры возникли внезапно, как будто о них никто ничего не знал! Сергей Валерьевич может убедиться, те же самые документы свидетельствуют об энергетическом беспределе, который не прекращался еще с украинских времен. Наоборот, масштабы «потерь» только увеличиваются. Одна из главных стратегических отраслей остается криминальной зоной.

Наивно думать, что речь идет о квартирных воришках, «отматывающих» старый домашний счетчик или кидающих на провода «воздушку». Продвинутые умельцы, которые делают перепрошивку программных алгоритмов электросчетчиков последнего поколения — тоже сущие дети по сравнению с настоящей мафией, буквально высасывающей крымские энергосети.

Львиная доля никак не учтенного и, естественно, неоплаченного электричества уходит на многочисленные «левые стройки», кишащие на ЮБК. Каким образом энергия, откровенно уворованная строительным бизнесом, из года в год заносится в графу «потери» — большой вопрос к правоохранительным органам Крыма. И еще более интересный момент: если подобный вопрос до сих пор не задавали, кому такое молчание было нужно?

Специалисты утверждают, что из-за энергетического дефицита под угрозой срыва курортный сезон-2017. То есть, сегодня дело подошло к критической черте. Возможен слишком громкий скандал и отвечать придется на федеральном уровне. «Ситуация заслуживает тотального пересмотра. Строили громадные комплексы, и никто ни копейки в сети не вложил, заработали дурные деньги, а государство теперь обязано обеспечивать людей электроэнергией», — внезапно озарило г-на Аксенова.

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— Эта инвентаризация покажет настоящий объем бедствия. Все схемы, цепочки найдем, — громко обещает глава региона. По его словам, градостроительное направление в украинский период Крыма «долгое время не контролировалось», а градостроительные решения принимались не с учетом здравого смысла, а исходя из личной наживы. Но опять-таки, что мешало решить проблему после Крымской Весны?

Уже «при России» кто-то продолжал выписывать липовые техусловия, кто-то давал «добро» на левые подключения… Любой профессиональный прораб подтвердит: все линии мощностью более 15 кВт – однозначно контролируются руководством республиканского «Крымэнерго». И руководит этой славной организацией Виктор Тарасович Плакида, заслуженный энергетик Украины, председатель Совета министров Автономной Республики Крым с 2006 по 2010 г.г.

Не секрет, что в той же Ялте строительство до сих пор велось по украинским генпланам. Как говорится, со всеми вытекающими последствиями. В итоге, дельцы зарабатывали бешеные деньги, а курортная столица Крыма окончательно превратилась в бетонный кошмар. Хотя старожилы еще помнят Ялту, действительно похожую на райский уголок.

— У нас нет доверия к генпланам городов и населенных пунктов республики, принятым в украинский период — ни к ним, ни к людям, которые их готовили, — продолжает прозревать Сергей Аксенов. Однако еще вчера эта славная «команда победителей» вполне доверяла друг другу.

Автор: Илья Сергеев

Источник: Информационное агентство «Антифашист»

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