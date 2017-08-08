«Крым Fire Fest» в Коктебеле. Видео

В Крыму начался грандиозный фестиваль «Крым Fire Fest». В день открытия на мероприятии выступили 4 команды.

Международный фестиваль огненных театров стартовал в легендарном поселке Коктебель. Насладиться огненным шоу в культурную столицу Восточного Крыма приехало немало любителей острых ощущений.

В первый день перед зрителями фестиваля выступили 4 команды из Ростова, Воронежа, Донецка и Евпатории. На открытии лучшие мастера жанра продемонстрировали свои уникальные умения «укрощения» огня всем присутствующим и не оставили равнодушным ни одного зрителя.

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По своей сути «Крым Fire Fest» является открытым пространством для межнационального и международного культурного обмена, организаторами которого выступили Федерация экстремальных видов спорта и Международная академия трюка.

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