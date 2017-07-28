Крым на час остался без света: что случилось

Около часа практически весь крымский полуостров оставался без электроснабжения. Однако среди населения паники не наблюдалось.

Как оказалось, виной «миниблэкаута» стала автоматика на энергомосту. Приборы по умолчанию отключились после аварии на таманской стороне.

Отключение электроснабжения моментально отразилось на дорогах региона: перестали работать светофоры, встали троллейбусы, на загруженных магистралях образовались пробки.

Учитывая, что для крымчан проблемы с электроэнергией знакомы, многие предприятия переключились на резервные источники питания. Со времен блэкаута у многих остались генераторы, которые сегодня и пригодились.

Читайте: По всей Керчи выключили свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По данным МЧС, социально-значимые объекты не пострадали. Больницы, паромная переправа и Международный аэропорт «Симферополь» работали в штатном режиме.

Не отразилось происшествие и на мобильной связи. Крымчане могли без труда вызвать желаемого абонента, поскольку операторы тоже задействовали резервные источники энергии.

По сообщению Миэнерго РФ, на момент аварии дефицит мощности в энергосистеме Крыма составлял 1 000 МВт, что равняется 80% от необходимой мощности.

По состоянию на 15:30 в работу привели 2 из 4 веток энергомоста. Свет вернулся в Керчь, Судак и Феодосию. Вскоре электроснабжение будет налажено и на оставшейся территории полуострова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

