Крым обеспечен топливом на весь отопительный сезон

Отопительный сезон в Крыму (а Керчь не является исключением) в полном разгаре. Все процессы идут по плану, топлива для обогрева жителей полуострова хватит на весь период отопительного сезона.

Как сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета РК Валерий АКСЕНОВ, Крым полностью готов к отопительному сезону 2018 года.

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«Система, в принципе, готова. Нет вопросов ни по газу, ни по другим видам топлива. На отопительный сезон — до 1 апреля, по докладу, газ закачен в газохранилища, обеспечен полуостров и углем», — пояснил Валерий АКСЕНОВ.

Существуют незначительные трудности в таких городах, как: Симферополь, Феодосия и Ялта. Одна все эти неприятности связаны исключительно с высоким износом оборудования и сетей теплоснабжения.

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