Крым обеспечен: воды хватит на всех

Крым обеспечен питьевой водой на весь 2018 год. Об этом стало известно в ходе совещания республиканского правительства.

Как рассказал заместитель председателя Совета министров региона Юрий ГОЦАНЮК, в республике хватит воды на целый год:

«У нас есть достаточные запасы [питьевой] воды для того, чтобы на сегодня подавать ее, в том числе и из подземных источников, на всю территорию Республики Крым».

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Напомним, что при поддержке Министерства природных ресурсов на полуострове реализован проект по использованию подземных вод для водоснабжения крымчан. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

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Кроме этого, до 2020 года в рамках ФЦП прокладывают магистральный водовод до Керчи (на протяжение уже нескольких лет Керчь в верхушке списка малообеспеченных водой регионов – прим.ред.). Прокладка водовода поможет решить проблему водоснабжения восточных регионов полуострова.

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