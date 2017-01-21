Крым в 2017 году может получить для реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова более 54 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на торжественном собрании в честь Дня республики, сообщает ТАСС.

«В этом году в рамках программы запланированы работы по проектированию и строительству 250 объектов. На эти цели предусмотрено более 54 миллиардов рублей», — сказал он. По его словам, 2017 год станет решающим в реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В правительстве региона уточнили, что, по данным на конец декабря, в прошлом году в рамках ФЦП Крыму было выделено более 22 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная трасса «Таврида» и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года правительство РФ пересмотрело параметры данной ФЦП, увеличив ее финансирование на 8,7% — до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников — 31,4 млрд рублей.

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