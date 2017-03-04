Крым получит 8 млрд рублей субсидии на тарифы

В 2017 году Крым получит порядка 8 млрд рублей в виде субсидии на тарифы. Это стало известно из интервью замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталия Королева.

Для субсидий на тарифы на передачу электроэнергии для РК и Севасполя в 2017 году из федерального бюджета будет выделено 8 млрд рублей. Из них 2 млрд уходят в Севастополь.

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«При этом на Крым — 6,8 млрд рублей и около 2 млрд рублей — на Севастополь. Вот такое субсидирование, которое позволяет более плавно брать с потребителей не полным рублем, как могло бы быть, а именно постепенно, с субсидией», — сказал Королев.

Напомним, в Крыму регулярно происходит повышение стоимости на тарифы ЖКХ (отопление, вода, электроэнергия). Цель данной процедуру – достижение экономически обоснованного тарифа.

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