Сегодня, 11 апреля, Крым празднует День Конституции. Этот праздник сегодня важен, ведь это день торжества демократии и права на полуострове. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания Совмина региона.
День Конституции Крыма, по убеждению лидера РК — праздник, который знаменует единство народов, проживающих на территории региона.
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«Свою Конституцию мы выстрадали, завоевали в трудной борьбе, в жестком противостоянии с врагами нашей свободы», — отметил чиновник.
Также он добавил, что основной закон региона стал выражением крымской мечты в рамках правового поля. Сергей Аксёнов акцентировал на то, что это фундамент развития Крыма как полноправного субъекта Российской Федерации.
Более того, глава республики поблагодарил всех, кто причастен к созданию основного документа Крыма и тех жителей, которые своими убеждениями, трудом и профессионализмом изо дня в день способствуют процветанию Крыма.