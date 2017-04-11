Крым празднует День Конституции

Сегодня, 11 апреля, Крым празднует День Конституции. Этот праздник сегодня важен, ведь это день торжества демократии и права на полуострове. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания Совмина региона.

День Конституции Крыма, по убеждению лидера РК — праздник, который знаменует единство народов, проживающих на территории региона.

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«Свою Конституцию мы выстрадали, завоевали в трудной борьбе, в жестком противостоянии с врагами нашей свободы», — отметил чиновник.

Также он добавил, что основной закон региона стал выражением крымской мечты в рамках правового поля. Сергей Аксёнов акцентировал на то, что это фундамент развития Крыма как полноправного субъекта Российской Федерации.

Более того, глава республики поблагодарил всех, кто причастен к созданию основного документа Крыма и тех жителей, которые своими убеждениями, трудом и профессионализмом изо дня в день способствуют процветанию Крыма.



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