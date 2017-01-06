К новогодним праздникам столица Российской Федерации преображается и становится по-настоящему сказочной. В этом году Москва решила особенно порадовать своих гостей – на Поклонной горе появилась великолепная выставка ледяных фигур, рассказывающих о достопримечательностях России.

Создавать царство Снежной королевы в Москве стало уже традицией. Второй год подряд в парке Победы на Поклонной горе появляются скульптуры и горки, выполненные из тонкого льда. Уникальность ледяной выставки этого года в том, что гостям показали самые известные памятники разных уголков России. Среди холодных, словно хрустальных, фигур есть исторические достопримечательности Санкт-Петербурга, Волгограда, Кижей, Владимира, Владивостока, Москвы. Не обошли стороной и Крым. Нашу республику авторы представили Ласточкиным гнездом и памятником Затонувшим кораблям. Большее внимание уделили, конечно, сорокаметровой ледовой композиции – «Московский Кремль», которая украшена пятью башнями и каскадом ледовых горок.

Побывали на ледяной выставке и керчане, которые поделились своими впечатлениями и фотографиями. Наша читательница Виктория рассказала, что в связи с потеплением многие горки стали подтаивать, и детвора не смогла покататься. Но, несмотря на капризы погоды, которая безжалостно стала ломать настоящие произведения искусства, Виктория и ее друзья остались довольны увиденным.

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