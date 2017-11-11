Крым признан самым ожидаемым военно-историческим направлением туризма

Крым стал самым ожидаемым направлением в области военно-исторического туризма. Почетную грамоту Республика получила в рамках Конференции по укреплению российско-китайского сотрудничества.

Конференция по укреплению российско-китайского сотрудничества была организована в Москве Федеральным агентством по туризму. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Керчи.

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На конференции состоялось пленарное заседание по вопросам укрепления российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического (красного) туризма, а также выставка туристских возможностей субъектов Российской Федерации по тематике «Красного туризма».

«Крым – регион с уникальным военно-историческим наследием. Практически каждый его уголок связан с героическим прошлым наших соотечественников. Мы предлагаем познакомиться с военной историей полуострова в рамках пятидневного тура «Дорогой героев», который проходит по маршруту Керчь – Симферополь – Симферопольский район – Ялта», – отметили в министерстве.

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