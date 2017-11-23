Крым топ-2 по количеству убитых дорог и топ-4 по ямочному ремонту в России

С момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» жители страны добавили на интерактивную карту около 25 тыс. участков, требующих ремонта. Почти треть из них отремонтированы либо включены в планы ремонта на следующий год. Так, порядка 3 тыс. участков прошли через ямочный ремонт, более 2,3 тыс. дорог отремонтированы капитально, 965 – включены в график ремонта по муниципальным планам и программе «Безопасные и качественные дороги» на 2018 г., больше 1,2 тыс. – в процессе ремонта.



Больше всего дорог на интерактивную карту Народного фронта на данный момент добавили жители Московской области – 877 участков, на втором месте – Республика Крым с 838 участками, на третьем – Рязанская область с 807 участками. Меньше всего участков добавлено на карту Чукотского АО – 22, Ненецкого АО – 31, Республики Ингушетия – 32 и Чеченской Республики – 35.

Судя по статистике, все больше чиновников прислушиваются к мнению граждан и включают дороги, отмеченные на карте «убитых» дорог, в планы капитального ремонта. Так, в Ставропольском крае капитально отремонтированы 153 дороги. В Московской области капитальный ремонт проведен на 209 участках, в Смоленской области – на 158 участках. При этом стоит отметить, что строительный сезон подходит к концу, и 1203 участка, которые сейчас имеют статус «в планах ремонта на 2017 г.», в ближайшее время будут приведены в нормативное состояние. Что касается ямочного ремонта, то регионом – лидером по количеству дорог, где по состоянию на 22 ноября был проведен такой ремонт, стала Ивановская область. Здесь ямы устранили на 187 участках из 759 дорог с карты «убитых» дорог, а 50 участков отремонтировали капитально. Второе место по этому критерию занимает Санкт-Петербург с 185 дорогами, отремонтированными ямочно. Трети результат – 155 участков в Смоленской области, четвертая позиция за Республикой Крым с 143 ямочно-отремонтированными участкам, а 5 со 120 в Томской области.

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Активисты ОНФ в Крыму отметили, что регион наконец перестал быть абсолютным лидером по убитым дорогам России, уступив в этом месяц первое место Московской области. Эксперты движения признались, что по количеству нанесенных уже за первые два месяца работы проекта участков, крымчане значительно превзошли активность жителей всех регионов России, что особенно примечательно учитывая сравнительно небольшие размеры городов полуострова. В ОНФ отметили, что 143 отремонтированных в Крыму участка в этом году – это те дороги, диалог по которым шел в оперативном режиме и дополнительно учитывался при изменении уже сформированных планов работ. При этом, особое внимание уделяется качеству проводимых работ, на сегодняшний день более 10 отремонтированных участков вновь получили статус «убитых» в связи с новыми ямами, особенно это актуально для Южнобережного и Севастопольского шоссе в районе Ялты.

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В следующем году общественники намерены добиться ремонта подавляющего большинства убитых дорог и первоочередного их включения в планы работ администрации. Подобные договоренности уже достигнуты с администрациями Симферополя, Джанкоя, Керчи, Феодосии и Ялты, а также Службой автомобильных дорог Крыма. При этом, из лидеров ямочного ремонта Крым должен постепенно перейти в лидеры ремонта капитального. В этом году, показатель капитально отремонтированных участков не превысил 25.

Эксперты ОНФ также рассказали, что абсолютным лидером по включению дорог в планы на 2018 г. стала Астраханская область: в следующем году ремонта здесь ждут 145 участков. Тем не менее осталось несколько регионов, где по большинству добавленных участков ситуация не изменилась. Так, в Республике Саха (Якутия) на интерактивную карту было добавлено 119 участков, однако более чем по 90% из них ситуация никак не улучшилась. Аналогичные показатели – в Республике Удмуртии и Пермском крае: около 91%.

«Наши замечания уже услышаны – во многих городах дороги стали лучше и безопаснее, – подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. – Отмечу, что все это стало возможно в значительной степени благодаря вниманию граждан к состоянию дорог в своих городах, контролю со стороны общественности, работе общественных организаций и региональных отделений ОНФ. Отрадно, что чиновники в регионах используют нашу карту проекта при проведении и планировании дорожных работ. Мы со своей стороны продолжим работать и добиваться, чтобы дороги с интерактивной карты ОНФ включались в планы ремонта, теперь уже на 2018 г.».

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